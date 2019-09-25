Молодежный театр на Фонтанке открывает новый сезон с 16 сентября

На спектакли в этот день смогут попасть только те зрители, которые купили билеты еще в марте.

В Петербурге уже на следующей неделе распахнет свои двери Молодежный театр на Фонтанке. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Старт 42-ому театральному сезону будет дан в среду, 16 сентября. В этот день на Большой сцене состоится премьера "Касатка", на Малой сцене покажут постановку "Нас обвенчает прилив…(Ромео и Жанетта)". На спектакли смогут попасть только те зрители, которые купили билеты еще в марте.

Приобрести билеты можно на постановку "Звериные истории", которая будет представлена 18 сентября.

Петербурженка подала в суд на театр Европы из-за флейты Данилы Козловского.

Фото: ВК/ Молодёжный театр на Фонтанке