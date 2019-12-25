Молодёжный парламент Ленобласти намерен выполнить все планы, несмотря на коронавирус

Депутаты не видят препятствий в условиях дистанционной работы.

Накануне прошло второе онлайн-заседание молодёжного парламента Ленинградской области. Участники обсудили текущую повестку дня и отметили, что все намеченные планы удастся реализовать в ближайшее время. Об этом сообщил Online47.

Эпидемия не отразилась на работе ведомств негативно – более того, по словам вице-спикера парламента Дмитрия Пуляевского, работа в дистанционном формате открыла новые возможности.

В ходе встречи депутаты обсудили реализацию проекта "Вело-47", который проводится совместно в Выборгским и Гатчинском районами, а также способы господдержки соцориентированных НКО в условиях коронавируса.

Ранее мы рассказали о том, что аграрии Ленобласти приступили к затоговке силоса.

Фото: Online47