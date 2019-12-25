Аграрии Ленобласти приступили к затоговке силоса

К обеспечению региона молоной продукцией готовы хозяйства Лужского района.

В Лужском районе Ленинградской области стартовала кампания по заготовке кормов для животных. Хозяйства "Бугры" и "Рапти" уже подготовили 388 га кормовых угодий и 2069 тонн силоса. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Отметим, что кормовые угодья занимают 70% областных полей. Специальные смеси из растительных культур способствуют производству качественной продукции, снижая себестоимость молока, а также положительно влияют на сферу животноводства.

В планах у ленинградских сельхозпроизводителей на лето – заготовка 32,2 центнеров корма на одно животное в поголовии.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области