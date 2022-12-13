Более 25 петербургских молодёжных пространств вошли в рейтинг "Точки притяжения" России

Лидерами рейтинга стали площадки ПРОСТО, ЦПКиО, Музей политической истории России, Дом Книги, "Башня Политех".

26 молодёжных пространств Северной столицы вошли в рейтинг "600 лучших точек притяжения" РФ. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Лидерами рейтинга стали площадки ПРОСТО, ЦПКиО, Музей политической истории России, Дом Книги, "Башня Политех". "Серебро" досталось Антикафе 12 комнат, GrowUp Санкт-Петербург, Артишок, Goneli Daily, The Event Hall.

В общей сложности в народном голосовании приняли участие 95 тыс. человек. Они отобрали 600 лучших пространств, которые впоследствии и были вынесены на суд жюри.

Ранее мы сообщили о том, что в акции "Ночь музеев" приняли участие 50 тыс. петербуржцев.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)