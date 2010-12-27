Молодежная команда "Барселоны" разгромила "Зенит-2"

Встреча прошла на новом стадионе "Смена", открытом после реконструкции.

Молодежный состав "сине-гранатовых" (U19), которым руководит бывший голкипер "Барселоны" Виктор Вальдес, провел уже второй матч в Северной столице. После поражения от молодежной команды "Зенита" со счетом 1:0, соперником испанцев стал "Зенит-2" под руководством Владислава Радимова.

Каталонцы захватили инициативу с самого начала встречи. Первый тайм завершился со счетом 0:2 в пользу гостей: отличились Луи Барри и Анссумане. Во втором тайме один гол отквитал Сергей Бугриев. Петербуржцы даже получили право на пенальти, однако голкипер "Барселоны" справился с ударом Ильи Воробьева. До уверенной победы каталонцев довели второй гол Анссумане и мяч Нильса Мортимера - 1:4.

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал итоги матча пресс-службе клуба.

"Это колоссальный опыт, который мы должны приобретать в играх с командами такого уровня. Ребята должны понимать сколько им надо работать, чтобы расти, прогрессировать и попадать наверх. Например, в "Зенит". [...] Ребята отработали весь матч. Просто поражение — это всегда неприятно. Надо понимать, что это товарищеский матч, никому три очка не дадут. "Барселона" приехали в гости, мы один матч проиграли, другой выиграли" - рассказал специалист.

Отметим, что ранее президент "Зенита" Александр Медведев рассказал о причинах массового перехода игроков клуба в ФК "Сочи".

Фото: fc-zenit.ru