"Зенит"- м и "Барселона" U-19 проведут товарищеский матч

Билеты на матч можно будет получить на кассе стадиона.

Вечером во вторник, 6 августа, молодежные команды "Зенита" и "Барселоны" проведут товарищеский матч в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Ребята 2001-2003 года рождения сыграют со своими ровесниками. Игра начнется на стадионе "Смена" в 19:30. Попасть на матч можно будет по бесплатным пригласительным, которые можно получить на кассе "Газпром"- Академии".

Ранее Piter.TV рассказал о том, как мама Малкома отреагировала на расистский скандал вокруг ее сына и фанатов "Зенита". Напомним, зарубежные СМИ решили, что петербургские фанаты с неодобрением приняли нового игрока сине-бело-голубых. Поводом стал баннер "Спасибо за верность традициям", который поклонники вывесили во время матча "Зенита" с "Краснодаром".

Фото: ФК "Зенит"