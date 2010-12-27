Медведев объяснил трансферы футболистов из "Зенита" в "Сочи"

В интервью порталу "Фонтанка", опубликованном 9 августа, Александр Медведев рассказал, с чем связан массовый переход футболистов петербургского "Зенита" в стан новичка Российской Премьер-Лиги - клуба "Сочи".
"Сочи" - это новый клуб, который только формируется. С учетом качества наших игроков понятно, что они присылают запросы на этих футболистов. Ну а то, что у нас хорошие взаимоотношения, это не секрет. "Сочи" делает предложения, которые соответствуют рыночной ситуации",
- заявил Медведев.
Отметим, что накануне в СМИ появились сообщения о переходе в "Сочи" уже восьмого игрока "Зенита". Компанию Антону Заболотному, Кристиану Нобоа, Ивану Новосельцеву и другим игрокам может составить защитник Миха Мевля.
Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"
Обсуждение ( 0 )