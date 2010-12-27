Медведев объяснил трансферы футболистов из "Зенита" в "Сочи"

Президент сине-бело-голубых уточнил, что новичок РПЛ не является "фарм-клубом" петербуржцев.

В интервью порталу "Фонтанка", опубликованном 9 августа, Александр Медведев рассказал, с чем связан массовый переход футболистов петербургского "Зенита" в стан новичка Российской Премьер-Лиги - клуба "Сочи".

"Сочи" - это новый клуб, который только формируется. С учетом качества наших игроков понятно, что они присылают запросы на этих футболистов. Ну а то, что у нас хорошие взаимоотношения, это не секрет. "Сочи" делает предложения, которые соответствуют рыночной ситуации", - заявил Медведев.

Отметим, что накануне в СМИ появились сообщения о переходе в "Сочи" уже восьмого игрока "Зенита". Компанию Антону Заболотному, Кристиану Нобоа, Ивану Новосельцеву и другим игрокам может составить защитник Миха Мевля.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"