Молодежи Петербурга предоставят временную работу

Для этого нужно зарегистрироваться в службе занятости.

В Петербурге создадут 169 временных рабочих мест для подростков и молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Рабочие места появятся в социально ориентированных некоммерческих организациях (НКО). Постановление уже подписал глава города Александр Беглов. Для того, чтобы молодым людям найти работу в рамках госпрограммы "Содействие занятости населения", нужно зарегистрировать в службе занятости.

С 30 марта по 14 апреля в городской Центр занятости уже обратились 11,3 тысячи горожан. За апрель более 1700 жителей Ленобласти обратились на Биржу труда.

Фото: Piter.TV