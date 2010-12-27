Руферы устроили световое шоу на крышах Пяти углов

Прошедшей ночью петербургские руферы устроили огненное шоу на крыше в центре города. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП. Петербург".
Молодые люди жгли файеры красного цвета на крышах домов Пяти углов. Пять углов – это неофициальное название перекрёстка, где Загородный проспект "встречается" с улицами Ломоносова, Разъезжей и Рубинштейна.
Попытка руфера взобраться на шпиль Апраксина двора закончилась неудачей.
Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Дмитрий Лавров)
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