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Руферы устроили световое шоу на крышах Пяти углов
Сегодня, 9:08
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nastya960

Руферы устроили световое шоу на крышах Пяти углов

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Молодые люди жгли файеры красного цвета.

Прошедшей ночью петербургские руферы устроили огненное шоу на крыше в центре города. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП. Петербург".

Молодые люди жгли файеры красного цвета на крышах домов Пяти углов. Пять углов – это неофициальное название перекрёстка, где Загородный проспект "встречается" с улицами Ломоносова, Разъезжей и Рубинштейна.  

Попытка руфера взобраться на шпиль Апраксина двора закончилась неудачей.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Дмитрий Лавров)

Теги: пять углов, руферы, световое шоу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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