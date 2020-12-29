Молодежь Петербурга приглашают отметить День студента ночью на катке

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо оставить заявку. Организаторы выберут самые творческие ответы.

В ночь с 24 на 25 января в Центре спорта Василеостровского района пройдет ночное катание на коньках студентов Петербурга в честь Дня российского студенчества. Мероприятие начнется в 00:00, сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике.

Каток располагается на Малом проспекте В.О., 66. Приглашенными гостями станут Федор Федотов — актер театра и кино, исполнитель главной роли в фильме "Серебряные коньки" и Максим Сушинский — чемпион мира по хоккею, бизнесмен. Для молодежи устроят шоу-программу с выступление творческих коллективов и фигуристов Петербурга.

Из-за эпидемиологической ситуации количество участников ограничено. Для участия необходимо заполнить заявку и подписаться на группу в "ВКонтакте". Организаторы выберут заявки с самыми творческими ответами и свяжутся с участниками.

Фото: pixabay.com