В Горелово молодая девушка погибла, выпав из окна многоэтажки

Тело умершей нашли на земле возле дома.

В среду, 22 июля, в полицию Красносельского района позвонили жители поселка Горелово и сообщили о падении девушки из окна многоэтажки. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили на земле возле дома №54/4 на Красносельском шоссе труп неизвестной 25 лет. Со слов соседей погибшая проживала в этой самой многоэтажке.

По факту случившегося проводится проверка. В настоящий момент устанавливается личность погибшей девушки и обстоятельства ее гибели.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 12-летний школьник совратил 8-летнего мальчика.

Фото: Piter.TV