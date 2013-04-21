Молодая девушка и двое мужчин утонули в водоемах Ленобласти на выходных

3 и 4 июля в различных водоемах Ленинградской области спасатели обнаружили троих утонувших.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области сообщила о новых смертельных случаях, произошедших на водных объектах региона. Печальную статистику пополнили три инцидента.

3 июля в карьере возле поселка Шапки утонул мужчина. Его тело было извлечено из воды спасателями и передано сотрудникам полиции для установления обстоятельств смерти.

3 июля мужчина утонул в реке Вьюн у поселка Пятиречье. Причины также предстоит выяснить полицейским.

4 июля спасатели вытащили из Келковского карьера тело 26-летней девушки. На место также прибыли сотрудники правоохранительных органов.

5 июля после нескольких дней поисков были обнаружены тела двоих мужчин, прыгнувших в реку Тихвинку и пропавших.

МЧС напоминает об участившихся случаях гибели людей на воде в Ленобласти и приводит основные правила для отдыха рядом с водоемами и на водоемах.

Фото: ВКонтакте/Аварийно-спасательная служба и Pixabay