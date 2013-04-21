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Молодая девушка и двое мужчин утонули в водоемах Ленобласти на выходных
Вчера, 14:59
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Молодая девушка и двое мужчин утонули в водоемах Ленобласти на выходных

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3 и 4 июля в различных водоемах Ленинградской области спасатели обнаружили троих утонувших.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области сообщила о новых смертельных случаях, произошедших на водных объектах региона. Печальную статистику пополнили три инцидента. 

3 июля в карьере возле поселка Шапки утонул мужчина. Его тело было извлечено из воды спасателями и передано сотрудникам полиции для установления обстоятельств смерти. 

3 июля мужчина утонул в реке Вьюн у поселка Пятиречье. Причины также предстоит выяснить полицейским. 

4 июля спасатели вытащили из Келковского карьера тело 26-летней девушки. На место также прибыли сотрудники правоохранительных органов. 

5 июля после нескольких дней поисков были обнаружены тела двоих мужчин, прыгнувших в реку Тихвинку и пропавших. 

МЧС напоминает об участившихся случаях гибели людей на воде в Ленобласти и приводит основные правила для отдыха рядом с водоемами и на водоемах. 

Фото: ВКонтакте/Аварийно-спасательная служба и Pixabay

Теги: безопасность на воде, водоемы ленобласти, мчс предупреждает, смертельная статистика, утонули в ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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