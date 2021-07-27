Молдавия выделила 150 миллионов евро, чтобы создать запасы природного газа

Андрей Спыну объяснил, что Кишинев взял кредит на реализацию данной задачи по энергетической безопасности.

Молдавия выделила 150 миллионов евро, чтобы создать запас природного газа в течение лета. Соответствующей информацией с журналистами во время брифинга поделился министр по вопросам регионального развития и инфраструктуры Андрей Спыну. Он напомнил о том, что Кишинев договорился с российским "Газпромом" о продлении энергетического контракта на территории республики, если Молдавия проведет аудит задолженности "Молдовагаз" в 2022 году.

Мы продолжим работать, чтобы обеспечить безопасность энергетического сектора. Мы выделили 150 миллионов евро для создания запасов природного газа этим летом. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Эксперт подчеркнул, что на данную задачу власти страны взяли кредит на 200 миллионов евро. Чиновники намерены повысить энергетическую эффективность в больницах, детских садах, школах. Спыну заметил, что если "Газпром" решит остановить подачу газа из-за несоблюдения обязательств заказчика, то Молдавия все равно будет обеспечена как электроэнергией, так и газом. При этом до июня тарифы для потребителей не будут увеличены.

Спыну: Молдавия готова к возможной остановке подачи российского газа в мае.

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская социальная сеть) / Andrei Spînu

