Андрей Спыну назвал причины срыва аудита исторического долга "Молдовагаза".

Молдавия попросит "Газпром" отложить выплату задолженности. Такое заявление в эфире местного телеканала TV8 сделал республиканский вице-премьер Андрей Спыну. Чиновник заметил, что страна обратится к российскому поставщику с предложением отсрочить реализацию соглашения по урегулированию задолженности за потребленное топливо на более поздний срок. Это решение связано с тем фактором, что кабинет министров не успеет в срок провести аудит исторического долга.

Мы не успеем провести аудит до 1 мая. В этом случае существует несколько возможных сценариев. Первый предусматривает, что аудит будет отложен. При втором варианте "Газпром" может отказаться от поставок. Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

В Молдавии рассказали, что если российская компания примет решение по второму варианту, то Кишиневу придется обратиться за помощью в поставках топлива к альтернативным организациям. Спыну добавил, что конкурс по отбору независимой зарубежной аудиторской компании провалился из-за событий, произошедших на Украин, а также из-за закрытия воздушного пространства Молдавии.

Вице-премьер Молдавии: в марте проблем в расчетах с "Газпромом" не будет.

Фото и видео: YouTube / TV8