Александр Стояногло негативно оценил политику администрации Майи Санду.

Баллотирующийся на пост молдавского президента Александр Стояногло заявил в эфире местного телеканала Exclusiv о том, что республика не может разрывать отношения с соседними странами на востоке, а европейская интеграция должна учитывать национальные интересы страны, а не быть базой для противостояния с кем-либо.

Весь мир развивается по принципу "открытых дверей", и чем больше у нас таких "дверей", тем больше возможностей будет у наших граждан использовать все ресурсы — и те, что у нас уже есть, и те, которые мы сможем открыть в будущем. Александр Стояногло, глава Молдавии

Иностранный политик выступил за такую интеграцию в ЕС, в которой коллективный Брюссель поможет Кишиневу повысить уровень жизни населения Молдавии, сделает страну более технологичной и привлекательной для инвесторов и граждан.

Кандидат в президенты Молдавии раскритиковал блокировку российских СМИ.

Фото и видео: Exclusiv TV