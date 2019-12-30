Молчанов возглавил департамент культуры и молодежной политики кабмина

Должность получил экс-заместитель Константина Эрнста.

Денис Молчанов возглавил департамент культуры, национальной и молодежной политики кабмина РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщили в "РБК".

Ранее чиновник занимал пост заместителя генерального директора "Первого канала". Он отвечал за взаимодействие с органами государственной власти. Молчанов трудился на этом месте с мая 2017 года

Еще раньше, в 1996 году он являлся членом предвыборного штаба Бориса Ельцина. Впоследствии он получил должность помощника главы администрации президента России и работал на Валентина Юмашева. После этого Молчанову доверили управление по связям с общественностью, а далее и пост заместителя министра культуры.

Ранее Piter.tv писал о том, что опубликованы итоги работы Мединского на посту главы Минкульта.