Моди заявил о своем божественном предназначении на посту главы правительства

Нарендра Моди считает, что у Бога есть на него план.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил местным журналистам с телеканала NDTV о тои, что он послан богом исполнять обязанности на посту главы правительства южноазиатской республики. Чиновник пояснил, что Бог направляет его в выполнении большого объема работы на занимаемой должности, но не раскрывает перед ним более масштабных планов.

Кто-то может назвать меня сумасшедшим, но я убежден, что бог послал меня с определенной целью. Бог не раскрывает своих карт, просто продолжает заставлять меня что-то делать. И я не могу позвонить ему напрямую, чтобы спросить. Нарендра Моди, премьер-министр Индии

Напомним, что глава индийского правительства Моди завершает свой второй срок правления. По результатам проходящих в настоящее время на территории страны всеобщих парламентских выборов, политик претендует на третий срок в должности. Индийская народная партия является на выборах фаворитом.

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Фото и видео: YouTube / NDTV