Индия провела запуск ракеты в рамках пилотируемой космической программы

Старт приходилось переносить несколько раз.

Индия успешно провела первый запуск собственной ракеты в рамках предстоящей стране орбитальной пилотируемой миссии. Соответствующее заявление сделали специалисты в ходе прямой трансляции с места событий. В последний момент запуск ракеты сначала перенесли с 08 часов на 08:30 утра 21 октября по местному времени (с 05 на 06:00 часов по московскому времени), а затем - на 08:46 (06:15 по Москве). Уточняется, что во время старта двигатели нижней ступени заработали, но спустя несколько секунд потухли. Как уточнил глава космического агентства Индии Сридхара Сомнатх, сперва запуск ракеты пришлось отложить по погодным условиям, а позже бортовой компьютер, выполняющий автоматический запуск, приостановил его из-за неполадок. Новое время запуска было назначено на 10 часов (в 7:30 по Москве). В его рамках модуль экипажа отстыковался от ракеты и приводнился в Бенгальский залив.

Напомним, что местный премьер-министр Нарендра Моди в декабре 2018 года одобрил данную космическую миссию по отправке на орбиту Земли национального экипажа. Проект получил название "Гаганьян". Согласно имеющейся у властей программе, перед первым пилотируемым полетом пройдут две миссии без астронавта на борту.

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Фото и видео: YouTube / ISRO Official