Матвиенко: Моди заявил, что был бы рад принять Путина в Индии

Сенатор рассказала о визите в Индию.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на рабочей встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил о том, что был бы рад принять в своей стране российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление сделала парламентарий во время общения с журналистами. Она прокомментировала мероприятие, которое состоялось за пределами РФ. Встречу с премьер-министром Индии она охарактеризовала как короткую, но содержательную.

Я передала привет Владимира Владимировича Путина, его наилучшие пожелания..... в дальнейшем углублении российско-индийских отношений в разных сферах. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко заявила о провоцировании Западом кризиса внутри Украины.

Фото и видео: Совет Федерации