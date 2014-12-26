Матвиенко заявила о провоцировании Западом кризиса внутри Украины

Спикер СФ РФ оценила слова Ни колы Бир на саммите "Группы 20".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ответ на обвинения вице-председателя Европейского парламента Николы Бир в адрес России в связи с украинским кризисом напомнила коллеге о том, что именно коллективный Запад поставлял оружие киевскому режиму. Российский парламентарий предложила провести дискуссию по этому поводу. Соответствующей информацией политик поделилась в рамках выступления на сессии саммита "Группы двадцати", посвященной устойчивому развитию.

Именно Запад устроил государственный переворот на Украине и спровоцировал внутриукраинский кризис. Вместо диалога со своими гражданами, которые не приняли новый нацистский режим...восемь лет обстреливал, бомбил, убивал мирных граждан Донбасса, женщин, детей. На их руках более 13 тыс. жертв. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Сенатор указала на официальные заявления украинских властей о том, что они не собирались выполнять минские соглашения, которые были призваны урегулировать кризис в регионе мирным путем. Однако Москва стремилась "достучаться" до киевского режима и призвать его к политическому решению проблемы.

Матвиенко: помощники нотариусов не должны работать вместо них по доверенности.

Фото и видео: Совет Федерации