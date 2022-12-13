В Петербурге определили победителей тендеров пяти аукционов на модернизацию светофоров и пешеходных переходов

В общей сложности начальные цены контрактов достигли 364 млн рублей.

В Северной столице объявлены итоги тендеров на строительство и модернизацию светофоров, а также оборудование нерегулируемых пешеходных переходов на улично-дорожной сети. Об этом сообщила пресс-служба городского Комитета по транспорту.

С победителями будут заключены контракты на общую сумму 364 млн рублей. В общей сложности в Красносельском, Центральном, Красногвардейском и Невском районах будут построены 8 и модернизированы 19 светофоров.

Нерегулируемые пешеходные переходы появятся по 15-ти адресам. Кроме того, для улучшения доступности транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан на четырёх участках опустят барьерный камень. Работы завершат в октябре 2023 года.

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Фото: Piter.TV