Учёные в Петербурге создали модель мозга

Разработка будет применима для исследования психических заболеваний.

Группа исследователей лаборатории ИПМаш РАН в Северной столице создала уникальный математический алгоритм, представляющий собой модель человеческого мозга. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу института.

По словам учёных, разработка будет применима для исследования психических заболеваний. Также с её помощью можно будет классифицировать режимы активности мозга и начать разработку интерфейсов, для управления роботизированными машинами при помощи "силы мысли.

В качестве основы для своего проекта разработчики взяли математическую модель ФитцХью-Нагумо, с помощью которой уже достаточно давно изучаются отдельные клетки мозга. В Петербурге решили сосредоточиться на измерении мембранных потенциалов нейронов, которые показывают уровень напряжения стенок клеток головного мозга в разнообразных ситуациях.

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