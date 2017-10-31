Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Мировые новости
Сегодня, 15:11
0
nadiputintseva
137
Код вставки плеера

Модель Plus-size Эшли Грэм отметила день рождения в бикини

0
 
 

Модель размера плюс Эшли Грэм устроила горячую вечеринку в бикини со своими подругами в честь дня рождения

Свое 30-летие Эшли отметила в Коста-Рике. Об этом она сообщила в своем instagram, где опубликовала также фото и видео, которые не оставили равнодушными пользователей соцсетей. На фотографии Эшли  и ее подруги продемонстрировали свои пышные формы.

Модель Plus-size Эшли Грэм отметила день рождения в бикини

Не менее интересным фанатам показалось и видео, на котором модель позирует под душем в черном купальнике, демонстрируя свои объемы.

Подписчики положительно оценили фигуру Грэм, но были и те, кому ее параметры не понравились. Сама модель, не обращая внимания на крику, радуется жизни и не стесняется своего тела.

Фото: instagram / theashleygraham

Теги: модель плюс , новости мира , эшли грэм
Категории: Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5