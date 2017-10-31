Модель Plus-size Эшли Грэм отметила день рождения в бикини

Модель размера плюс Эшли Грэм устроила горячую вечеринку в бикини со своими подругами в честь дня рождения

Свое 30-летие Эшли отметила в Коста-Рике. Об этом она сообщила в своем instagram, где опубликовала также фото и видео, которые не оставили равнодушными пользователей соцсетей. На фотографии Эшли и ее подруги продемонстрировали свои пышные формы.

Не менее интересным фанатам показалось и видео, на котором модель позирует под душем в черном купальнике, демонстрируя свои объемы.

Подписчики положительно оценили фигуру Грэм, но были и те, кому ее параметры не понравились. Сама модель, не обращая внимания на крику, радуется жизни и не стесняется своего тела.

Фото: instagram / theashleygraham