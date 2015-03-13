Мобилизованные петербуржцы могут отдать бесплатно животных в частные приюты

Для того, чтобы отдать в надежные руки своего питомца, жителям города нужно принести в приют повестку из военкомата.

Мобилизованные жители Петербурга могут отдать своих животных на передержку в частные приюты. Об этом 13 октября рассказали в пресс-службе городского Медиацентра.

Управление ветеринарии Петербурга и национальная ассоциация организации помощи животным "Мы вместе" примут животных по адресам: Большой Смоленский проспект, дом 7-9, и Глухоозерское шоссе, дом 14", – говорится в сообщении. Для того, чтобы отдать в надежные руки своего питомца, жителям города нужно принести в приют повестку из военкомата.

Обратиться в приюты можно по телефону +7 (911) 0-999-666. А также написать письмо по электронной почте: info@priut.ru.

Ранее что изменилось в работе петербургских приютов для животных во время частичной мобилизации и как им помочь.

Фото: Phxere

