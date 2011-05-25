До 2030 года в Ленобласти создадут сеть многопортовых заправок

Кроме того, компания "АтомЭнерго" создаст IT-платформу, с помощью которой можно будет управлять зарядной сетью в регионе.

В пятницу, 16 июня, Ленобласть заключила соглашение о сотрудничестве со структурой "Росатома" "АтомЭнерго" на полях ПМЭФ-2023. Согласно документу, до 2030 года в 47-ом регионе создадут сеть многопортовых заправок для электромобилей и другого эклогичного транспорта.

Кроме того, компания создаст IT-платформу, с помощью которой можно будет управлять зарядной сетью в регионе.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко оценил репутацию "Росатома" как корпорации знаний и подчеркнул, что 47-ой регион не боится быть первопроходцем в вопросе внедрении прогрессивных технологий и инноваций.

Ранее мы сообщили о том, что Московская область вошла в топ-3 российских регионов по инвестиционному климату.

Фото: Правительство Ленобласти