Деньги выплачиваются каждому ребенку в возрасте до 18 лет.

Многодетным петербуржцам частично компенсируют затраты на школьную форму. Деньги выплачиваются каждому ребенку в возрасте до 18 лет. При этом родители должны быть гражданами РФ, имеющими регистрацию в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи Петербурга.

Чтобы получить выплату, родителям следует обратиться в МФЦ в период с 1 сентября 2018 по 30 июня 2019. Выплата составит 4 285 рубля за каждого ребенка.

Ранее мы публиковали советы по выбору школьной формы.

Фото: пресс-служба Комитета по информатизации и связи Петербурга