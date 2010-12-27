Многодетный отец сел в тюрьму за кражу у пенсионерки миллиона рублей

Мошенник проведет за решеткой 1,5 года.

Петербургский суд вынес обвинительный приговор Петру Я., который обманным путем украл у пенсионерки почти один миллион рублей. Об этом сообщает прокуратура города.

По данным ведомства, в июне 2018 года подсудимый пришел в квартиру 81-летней пенсионерки и, под предлогом просмотра денег, подменил кровные бабушки на билеты "банка приколов". Общий ущерб составил 946 тысяч рублей.

Обвиняемый свою вину полностью признал и возместил ущерб, однако избежать тюрьмы не смог. При вынесении приговора судья учел, что у мужчины на иждивении находятся шесть детей и назначил ему 1,5 года колонии общего режима.

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