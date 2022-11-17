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Многодетные семьи Петербурга смогут компенсировать траты на приобретение школьной формы
Сегодня, 23:12
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Многодетные семьи Петербурга смогут компенсировать траты на приобретение школьной формы

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Размер выплаты составит 5621 рубль.

В Комитете по информатизации и связи Петербурга сообщили, как компенсировать расходы на приобретение школьной формы. 

Размер выплаты составит 5621 рубль. Ее можно получить раз в год на каждого несовершеннолетнего ребенка. Один или два родителя должны быть гражданами РФ и иметь временную или постоянную регистрацию в Северной столице. 

Оформить компенсацию получится в любом МФЦ города при наличии паспорта, документов, которые подтверждают полномочия заявителя, или на портале "Госуслуги". 

Отметим, что компенсация не зависит от дохода. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 633 семьи из "общей очереди" получили соцвыплаты на покупку нового жилья.

Фото: Piter.TV

Теги: денежная компенсация, школьная форма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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