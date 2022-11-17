Многодетные семьи Петербурга смогут компенсировать траты на приобретение школьной формы

Размер выплаты составит 5621 рубль.

В Комитете по информатизации и связи Петербурга сообщили, как компенсировать расходы на приобретение школьной формы.

Размер выплаты составит 5621 рубль. Ее можно получить раз в год на каждого несовершеннолетнего ребенка. Один или два родителя должны быть гражданами РФ и иметь временную или постоянную регистрацию в Северной столице.

Оформить компенсацию получится в любом МФЦ города при наличии паспорта, документов, которые подтверждают полномочия заявителя, или на портале "Госуслуги".

Отметим, что компенсация не зависит от дохода.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 633 семьи из "общей очереди" получили соцвыплаты на покупку нового жилья.

Фото: Piter.TV