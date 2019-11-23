Мнение: Политическая борьба с Бегловым лишила Макарова влияния в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов вошёл в новый состав президиума Госсовета, объявленный 27 января президентом РФ Владимиром Путиным. Плановая ротация в очередной раз наглядно показала реальный расклад политических сил в Северной столице.

Осенью 2018 года губернаторский пост досрочно покинул Георгий Полтавченко, взяв на себя руководство Объединённой судостроительной корпорацией. Переход предвещал хорошие перспективы спикеру петербургского ЗакСа Вячеславу Макарову, чья карьера в то время была на взлете.

На посту губернатора Полтавченко предпочитал обходить стороной внутренние дела Заксобрания, что позволило Макарову не только попасть в кресло спикера, но и взять под свой контроль администрации и муниципалитеты нескольких петербургских районов. На Петроградской стороне, уже воспринимаемой главой ЗакСа как личная вотчина, спикер позволял вести бизнес только своим строительным компаниям.

К 2018 году Макаров обзавелся почти что неограниченным влиянием в Петербурге, планируя укрепить свои позиции на федеральном уровне. Для этого ему требовалось занять губернаторский пост. Однако планы оказались под угрозой срыва после назначения полпреда президента в СЗФО Александра Беглова на место исполняющего обязанности губернатора.

Новый градоначальник принялся наводить порядок во внутренней политике города. Макаров увидел в этом личную угрозу, поэтому организовал в СМИ кампанию по дискредитации Беглова. Спикер преследовал цель либо лично занять кресло губернатора, либо продвинуть на пост градоначальника лояльного к себе кандидата от системной оппозиции.

Из дальнейших событий стало ясно, что Макаров переоценил свои возможности. За год политической борьбы спикер лишился былого влияния в Петербурге. Теперь перед ним стоит вопрос, как сохранить депутатский мандат. Неудачу главы ЗакСа подчеркнула уверенная победа Беглова на губернаторских выборах и потеря позиций правящей партии в муниципальных советах.

Поскольку Макаров возглавляет региональное отделение "Единой России", он лично несет ответственность за итоги выборов. Однако, увлекшись личной политической борьбой, спикер провалил не только выборы губернатора, но и выборы депутатов, хотя он сам говорил об обратном.

Макаров буквально силой проталкивал в муниципалитеты своих ставленников, в результате чего глава ЦИК Элла Памфилова признала петербургские выборы 2019 года одними из самых "грязных". Ответственность за это была возложена лично на спикера, впоследствии признавшего своё вмешательство в ход выборов.

Ошибкой спикера воспользовалась оппозиция, получившая большинство в нескольких советах. Это привело к тому, что работа в них была парализована на длительное время. Например, в МО "Озеро Долгое" Макаров инициировал пересчет голосов. В ходе процесса соратники спикера пытались подбросить поддельные бюллетени. Инцидент был использован либеральной оппозицией для того, чтобы оспорить итоги выборов в тех округах, где она потерпела поражение.

Ситуация возникла из-за халатности Макарова, решившего полностью погрузиться в личную "войну" с Бегловым, а потом резко попытаться исправить ситуацию с муниципалитетами. Положение спикера на сегодняшний день говорит о том, что его попытки выбраться на федеральный уровень обернулись поражением.

В 2021 году Макаров рискует потерять не только кресло спикера, но и депутатский мандат. В долгосрочной перспективе ему может оказаться не по силам даже политика городского уровня. Беглов же, наоборот, закрепляет за собой статус влиятельной фигуры. Об этом свидетельствует и его место в президиуме Госсовета. Однако при этом губернатор по-прежнему остается активным участником городских политических процессов.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС) / ВКонтакте