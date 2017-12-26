Младший Аршавин отжег на фотосессии

Арсений исполнил танец на камеру.

Юлия Барановская опубликовала в Instagram забавное видео с участием детей. На нем звездное семейство позирует в одежде одного из модных брендов. Младшему сыну телеведущей разрешили немного пошалить на фотосессии. Его выдвинули вперед и попросили станцевать на камеру.

Судя по видеозаписи, Арсению понравилось занятие, и он вошел в кураж. Пользователи интернета отметили, что мальчик по-настоящему отжег. Некоторые из них остались в недоумении и удивились, как Андрей Аршавин мог "отказаться от такого счастья".

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин прожили вместе 9 лет. У пары родились трое детей: Артем, Яна и Арсений.

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Фото, видео: Instagram / baranovskaya_tv