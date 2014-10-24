Младшая сестра Ольги Бузовой попала в ДТП

В аварии никто не пострадал.

Накануне, 20 мая, младшая сестра Ольги Бузовой Анна попала в ДТП в центре Москвы. Участниками столкновения стали три иномарки. Об этом девушка сообщила в своем аккаунте в соцсети.

Родственница российской звезды рассказала, что собиралась на шопинг, когда попала в аварию. Ехавший впереди нее автомобиль Volkswagen резко затормозил. Анна успела остановить машину, а вот водитель сзади не смог похвастаться быстрой реакцией и влетел в автомобиль девушки. В результате случившегося иномарка москвички серьезно повредилась.

В аварии никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Сети появилось видео смертельного утреннего ДТП на КАД.

Фото: Pexels