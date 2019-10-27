Младшая дочь Алсу стала соведущей Хрюши и Степашки в детской передаче

Девочка приняла участие в съемках программы "С добрым утром, малыши".

12-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова начала карьеру телеведущей. Девочка приняла участие в съемках программы "С добрым утром, малыши". Ее соведущими стали знакомые и любимые с детства персонажи – Хрюша, Филя, Степашка и Каркуша.

Анонс одного из выпусков опубликовала на своей странице в Instagram Алсу. Артистка сделала репост видеозаписи с аккаунта Микеллы.

Сама девочка "безумно счастлива" заглянуть по ту сторону экрана и быть в одной команде с Хрюшей, Филей, Степашкой, Каркушей. "Это как будто происходит не со мной. Такое чувство, что я очутилась внутри сказки", - поделилась своими эмоциями Микелла.

Первый выпуск передачи выйдет на канале "Карусель" уже 17 сентября. "Будем говорить о музыке и не только!" – заявила девочка.

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Видео: Instagram / alsou_a