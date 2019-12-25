ДТП с перевертышем затруднило проезд на углу Трамвайного и Новаторов

Mitsubishi уложила Skoda на бок.

Днем 2 сентября в Кировском районе Петербурга произошла авария с перевертышем. В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам очевидцев, дорогу на углу Трамвайного проспекта и бульвара Новаторов не поделили Mitsubishi и Skoda. В результате столкновения Mitsubishi уложила Skoda на бок. Движение на месте аварии оказалось затруднено.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Никита Никитин