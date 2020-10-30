Mitsubishi официально представила кроссовер Outlander нового поколения

Новый Mitsubishi будет создаваться на платформе Nissan Rogue/X-Trail.

Mitsubishi Outlander нового поколения представили официально. Продажи стартуют на Северной Америке уже в апреле. Далее география будет расширяться.

Дизайн новинки секретом не был: сначала его концепцию анонсировали на шоу-каре Engelberg Tourer пару лет назад, а позднее не смогли скрыть серийный кроссовер от папарацци.

Новый Mitsubishi будет создаваться на платформе Nissan Rogue/X-Trail. Под капотом объем двигателя 2.5 литра мощностью 184 л.с. В паре – бесступенчатая трансмиссия CVT. Автомобиль оснащён системой полного привода Super All-Wheel Control с функцией векторизации крутящего момента.

Видео: YouTube/ Mitsubishi Motors North America