Автоледи, столкнувшаяся с мотоциклистом на Краснопутиловской, предстанет перед судом

Мотоциклисту причинен тяжкий вред здоровью.

Водитель автомобиля, столкнувшийся с мотоциклистом в Московском районе, предстанет перед судом. Об этом рассказала прокуратура Московского района.

Районная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней петербурженки. Она обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 21 августа 2024 года обвиняемая, управляя автомобилем Mitsubishi, не убедилась в безопасности маневра, выехала на проезжую часть вблизи дома 121 по Краснопутиловской улице, где создала помеху для движения мотоциклу и столкнулась с ним.

В результате ДТП 30-летнему мотоциклисту причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Видео: прокуратура СПб