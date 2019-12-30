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Мишустина назвали автором песен Лепса. Сам певец назвал это слухами
Сегодня, 15:58
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nastya960

Мишустина назвали автором песен Лепса. Сам певец назвал это слухами

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Мишустина назвали автором песен "Зола" и "Настоящая женщина".

Кандидата на должность премьер-министра РФ Михаила Мишустина назвали автором музыки песен "Зола" и "Настоящая женщина" исполнителя Григория Лепса. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на знакомых Мишустина.

По данным издания, эта информация подтверждается в реестре Российского авторского общества (РАО).

Певец Григорий Лепс Telegram-каналу "Подъем" сказал, что это слухи.

<…> Где музыка и где Мишустин? О чем вы говорите! Политики пусть занимаются политикой, а нам, музыкантам, оставьте музыку

 – сказал Лепс

Но писатель и поэт Александр Вулых, автор стихов для песни "Зола" Лепса, рассказал РБК, что музыку к песне,  действительно, написал Мишустин. По словам Вулых, глава ФНС не афиширует эту сторону биографии, для него это хобби. 

Ранее Госдума поддержала назначение Мишустина премьер-министром.

Теги: лепс, мишустин
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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