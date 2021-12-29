Мишустин: зеленый статус атомной и газовой энергетики дает России огромные возможности

Глава кабмина узнал у Александра Трембицкого о работе по энергетическим проектам за границей.

Глава российского правительства Михаил Мишустин считает, что зеленый статус атомной и газовой энергетики дает Москве огромные возможности. Об этом чиновник упомянул во время рабочей встречи с главой Ростехнадзора Александром Трембицким. Чиновники оценили признание Еврокомиссией статуса за данными направлениями в экономике. По мнению кабмина, РФ является лидером в вопросе безопасного использования атомной промышленности.

Буквально совсем недавно ЕК признала зелеными технологиями атомную энергетику и газовую. Для Российской Федерации это открывает огромные возможности. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В настоящее время Ростехнадзор активно работает с Росатомом. Чиновники продвигают отечественные энергетические проекты за границей, а также занимаются технологической безопасностью этих проектов.

Напомним, что 2 февраля Еврокомиссия приняла документ под названием "Таксономия ЕС". В документе ведется речь о классификации видов экономической деятельности по соответствию с европейскими требованиями перехода к безуглеродной работе. Международные эксперты уверены в том, что газовая и атомная отрасли способны полностью перейти на зеленые источники энергии.

Ростехнадзор вдвое уменьшил сроки проведения проверок.

Фото и видео: Правительство России

