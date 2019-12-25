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Мишустин заявил о необходимости создавать инфраструктуру Севморпути
Сегодня, 11:39
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lesjasap

Мишустин заявил о необходимости создавать инфраструктуру Севморпути

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Глава правительства объяснил важность этой транспортной артерии.

Михаил Мишустин заявил о необходимости создавать инфраструктуру Севморпути. Глава правительства выступил на заседании Госдумы с отчетом. По словам чиновника, развитие Севморпути способствует социально-экономическому развитию регионов и государства в целом.

Нам необходимо связать все регионы транспортными артериями. Создать инфраструктуру Северного морского пути как альтернативного транспортного коридора

Михаил Мишустин, премьер-министр России

По словам чиновника, развитие инфраструктуры Севморпути позволит привлечь дополнительную грузовую базу.

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Теги: госдума, михаил мишустин, севморпуть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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