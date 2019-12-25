Михаил Мишустин заявил о необходимости создавать инфраструктуру Севморпути. Глава правительства выступил на заседании Госдумы с отчетом. По словам чиновника, развитие Севморпути способствует социально-экономическому развитию регионов и государства в целом.
Нам необходимо связать все регионы транспортными артериями. Создать инфраструктуру Северного морского пути как альтернативного транспортного коридора
Михаил Мишустин, премьер-министр России
По словам чиновника, развитие инфраструктуры Севморпути позволит привлечь дополнительную грузовую базу.
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