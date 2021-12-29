Мишустин заявил, что остаются риски новых волн коронавируса

К концу 2021 года первым компонентом привились в мире несколько миллиардов человек.

Премьер-министр Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам XIII Гайдаровского форума заявил, что ситуация с распространением коронавируса в этом году отличается от прошлогодней. Однако, по его словам, все еще сохраняются риски новых волн заболеваемости.

Риски новых волн коронавируса остаются, хотя ситуация кардинальным образом отличается от прошлогодней Михаил Мишустин, премьер-министр России

Мишустин сказал, что в конце 2021 года во всем мире число тех, кто сделал прививку от коронавируса первым компонентом, приблизилось к 60%. Это несколько миллиардов человек.

Михаил Мишустин также заявил, что вакцинация от COVID-19 помогла снизить давление на экономику.

Видео: Правительство России