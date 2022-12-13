Мишустин заявил, что люди должны получать соцвыплаты без сбоев

Глава кабмина РФ рассказал о работе по социальному казначейству.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что люди должны получать государственные социальные выплаты без сбоев. Чиновник призвал руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина следить за реализацией этой задачи, чтобы выделение денежных средств велось без проволочек, а граждан получали деньги вовремя. В кабмине пояснили, что согласно поручению президента Владимира Путина, Москва сейчас активно внедряет специальные механизмы по выплатам нуждающимся в этом категориям граждан. В частности, речь идет о едином пособии и других льготах.

Очень важно, чтобы все положенные социальные выплаты люди получали вовремя и без сбоев. Здесь казначейство играет ключевую роль. Прошу вас за этим следить лично. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр России считает, что социальное казначейство занимается "именно такими специальными профилями людей", которые позволяют выявлять и предоставлять каждому человеку в стране положенные ему льготы. Михаил Мишустин добавил, что преимущественно это должно делаться без сбора справок или предоставления дополнительных информационных ресурсов.

Казначейство заявило, что проверяет расходы Минобороны в рамках СВО.

Фото и видео: Правительство России

