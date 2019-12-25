Мишустин задал ученикам школы-интерната при МГУ задачу по геометрии

Глава кабмина РФ дал упражнение, которому раньше учил математик Андрей Колмогоров.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения СУНЦ - школы-интерната имени А.Н.Колмогорова МГУ в Москве задал ученикам геометрическую задачку. Об этом руководителя правительства попросили сами дети. На этот раз школьники смогли найти ответ в задании. Чиновник уточнил, что дал упражнение, которое сам решал, когда находился на обучении в экономико-математической школе при МГУ. По словам эксперта, задание давал своим ученикам советский математик Колмогоров.

Михаил Мишустин начертил на доске геометрическую задачу, после чего предложил школьникам найти ошибку в его расчетах. Один из учеников сумел справиться с заданием. Мальчик признался в том, что ранее уже решал данное задание.

Молодец, ты знал задачу? На самом деле неочевидная вещь. … Андрей Николаевич очень любил такие задачи… Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: отрасль электронной промышленности России получит беспрецедентное финансирование.

Фото и видео: Telegram / RIA_Kremlinpool