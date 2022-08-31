Мишустин: отрасль электронной промышленности России получит беспрецедентное финансирование

Глава кабмина РФ рассказал о важности укрепления технологического суверенитета.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что отечественная отрасль электронной промышленности получит беспрецедентное финансирование от государства. На развитие сферы власти страны выделят беспрецедентный объем денежных средств. Чиновники уже имеют долгосрочные планы. Такой информацией премьер-министр РФ поделился с коллегами на технологической сессии по вопросам электроники.

В первом полугодии определили перспективный облик электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное финансирование, причем оно длинное — на восемь лет мы сделали планы. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Сферу электроники власти России считают одной из важнейших в плане технологической независимости государства. Мишустин призвал активнее развивать профильное электронное машиностроение, а также изготовление технологического, вспомогательного оборудования и компонентов. Правительство намерено стимулировать спрос в России на микроэлектронную продукцию.

Мишустин призвал заняться внедрением цифровых активов.

Фото и видео: Правительство России