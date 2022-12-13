Мишустин: участники СВО получат отсрочку регистрации прав на жилье, взятого по льготной ипотеке

По его словам, всех, кто проходит службу, важно освободить от необходимости заниматься формальностями.

Участники спецоперации получат отсрочку регистрации прав на жилье, взятого по льготной ипотеке. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, участники спецоперации, которые взяли кредит по программе "Льготная ипотека" на строительство или приобретение частного дома, получат отстрочку для регистрации прав на него. Для участников программы "Дальневосточная ипотека" сохранится не только процентная ставка, но и возможность позже прописаться по адресу жилого помещения. Также Мишустин отметил, что всех, кто проходит службу, важно освободить от необходимости заниматься формальностями.

Ранее кабмин предложил расширить перечень месторождений для экспорта СПГ.

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