Мишустин: текущие котировки не отражают реальной стоимости российских активов

Глава правительства отметил, что необходимо обеспечить устойчивость публичных компаний.

Текущие котировки не отражают реальной стоимости российских активов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики.

Глава правительства отметил, что необходимо обеспечить устойчивость публичных компаний. По его словам, многое будет зависеть от положения дел на фондовых рынках.

Мишустин отметил, что здесь сохраняется высокая волатильность, а из-за колебаний котировок ценных бумаг невозможно определить истинную цену российских активов.

Ранее мы сообщали, что кабмин расширил план поддержки экономики еще на 10 пунктов.

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