Мишустин: стартап-студии появятся в 15 регионах России

На их развитие и популяризацию будет выделено 4,5 млрд рублей.

Cтартап-студии появятся в 15 регионах России. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Глава правительства отметил, что на развитие и популяризацию стартап-студий будет выделено 4,5 млрд рублей. По его словам, благодаря этой инициативе молодые специалисты смогут сформировать нужные предпринимательские навыки, а во время учебы будут реализовывать конкретные бизнес-проекты.

Важность таких проектов мы подробно обсуждали в ходе рабочей поездки в Томский государственный университет, ведь они позволят привлекать больше молодежи к научно-технической деятельности, к инновациям. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее кабмин обязал учитывать долю вторсырья при проведении некоторых госзакупок.

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