Мишустин сделал замечание губернаторам за "хихиканье"

Премьер-министру пришлось отвлечься во время диалога с Германом Грефом.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сделал замечание губернаторам во время выступления главы Сбера Германа Грефа 1 декабря.

Я смотрел на двух губернаторов, рядом сидели, они во время того, как вы говорили, хихикали. Да. Вот извините за это слово. Но я так и скажу. Никитин и прочие. сказал Мишустин на заседании комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

В этот момент Герман Греф говорил о комплексных потребностях клиентов, о подходе не просто к отдельным потребностям, а целым жизненным ситуациям.

На заседании помимо губернатора Новгородской области Андрея Никитина присутствовал глава Калининградской области Антон Алиханов.

Также Мишустин рассказал о решениях по поддержке малого и среднего бизнеса.

Видео: YouTube / Россия 24