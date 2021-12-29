Мишустин: с помощью "Пушкинской карты" уже купили билеты на 2 млрд рублей

По "Пушкинской карте" можно будет ходить в кино.

С помощью "Пушкинской карты" уже купили билеты на два миллиарда рублей. Об этом в ходе совещания со своими заместителями заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В этой программе за треть года приняли участие около 3,7 миллиона человек. Глава кабмина напомнил, что с начала текущего года номинал карты увеличен до пяти тысяч рублей в год.

Программа стала очень востребованной. Всего за четыре месяца в ней приняли участие около 3 млн 700 тыс. человек, было куплено билетов более чем на два миллиарда рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Кроме того, с февраля "Пушкинскую карту" станут принимать в кинотеатрах при покупке билетов на отечественные фильмы, которые были созданы при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. В течение года на это можно использовать до двух тысяч рублей.

Напомним, с помощью "Пушкинской карты" молодые люди с 14 до 22 лет могут купить билеты в театры, музеи и концертные залы за счет государства.

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