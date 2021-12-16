Мишустин: размеры членских взносов дачников должны быть справедливыми и прозрачными

Людям должно быть понятно, откуда берется та или иная сумма, заявил глава кабмина.

Кабинет министров России подготовил ряд поправок в законодательство о садоводстве и огородничестве. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По словам главы кабмина, нововведения призваны помочь "решить вопросы, особенно волнующие дачников". Членские взносы в садовых товариществах на оплату общих расходов должны устанавливаться справедливо и прозрачно, подчеркнул Мишустин.

Они должны устанавливаться справедливо, так, чтобы людям было понятно, откуда берется та или иная сумма. И садоводы по-прежнему самостоятельно будут решать, что учитывать при расчетах. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Одно из нововведений – проведение общих онлайн-собраний дачников и голосований по возникшим вопросам в дистанционном формате. По словам Мишустина, это можно будет осуществить через единый портал государственных услуг.

Ранее Мишустин заявил, что уровень газификации в России превысил 72%.

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