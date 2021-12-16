Мишустин: уровень газификации в России превысил 72%

Премьер напомнил о важной задаче правительства в сфере энергетики.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что уровень газификации в России превысил 72%. Такое заявление чиновник сделал на заседании кабинета министров. По мнению руководителя, стране крайне важно продолжать курс на снижение издержек при проектировании и создании трубопроводов. реализация программы приведет к обеспечению комфортного уровня жизни населения, а такэе бесперебойной работе предприятий.

…А также упрощение процедур их размещения, ввода в эксплуатацию и, соответственно, регистрацию, чтобы люди и бизнес смогли быстрее получить доступ к такому источнику тепла и энергии. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт напомнил коллегам о том, что вопрос газификации затрагивает многих граждан в регионах. Ранее российским президентом Владимиром Путиным поставлен ряд задач в этой сфере, включая обеспечение бесплатным доведением газа до границ участков.

Госдума приняла закон о запрете вылова китообразных.

Фото и видео: Правительство России

