  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:44
135
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин: уровень газификации в России превысил 72%

0 0

Премьер напомнил о важной задаче правительства в сфере энергетики.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что уровень газификации в России превысил 72%. Такое заявление чиновник сделал на заседании кабинета министров. По мнению руководителя, стране крайне важно продолжать курс на снижение издержек при проектировании и создании трубопроводов. реализация программы приведет к обеспечению комфортного уровня жизни населения, а такэе бесперебойной работе предприятий.

…А также упрощение процедур их размещения, ввода в эксплуатацию и, соответственно, регистрацию, чтобы люди и бизнес смогли быстрее получить доступ к такому источнику тепла и энергии.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт напомнил коллегам о том, что вопрос газификации затрагивает многих граждан в регионах. Ранее российским президентом Владимиром Путиным поставлен ряд задач в этой сфере, включая обеспечение бесплатным доведением газа до границ участков.

Госдума приняла закон о запрете вылова китообразных.

Фото и видео: Правительство России
 

Теги: газификация, кабмин, михаил мишустин, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии