По словам главы правительства, в последние четыре года активно развивается химическая промышленность.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о задачах нацпроекта "Новые материалы и химия". Об этом он заявил на стратегической сессии по нацпроектам.

По словам главы правительства, в последние четыре года активно развивается химическая промышленность. Он уточнил, что за первые пять месяцев нынешнего года производство выросло более чем на 6%, а для поддержания этой динамики был запущен федеральный проект "Развитие производства химической продукции". Ожидается, что до 2030 года в стране создадут более 150 производств и формирование экосистем развития на базе федеральных центров компетенций. Мишустин отметил, что для стабильной работы отрасли необходимо наращивать кадровый потенциал.

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило правила предоставления господдержки новым регионам на развитие сельских территорий.

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